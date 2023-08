Tg Economia – 24/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Maggio positivo per il mercato del lavoro - L'intelligenza artificiale mette a rischio 8,4 milioni di occupati - Il ritorno a scuola costerà il 10% in più alle famiglie - Giovani, i Neet in Italia sono ancora troppi sat/gtr