Tg Economia – 24/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - 22,8 milioni di contribuenti hanno un debito col fisco - Reputazione turistica, Italia prima in Europa - Amarelli, 300 anni all'insegna dell'innovazione - Oltre 400 mln di altospendenti nel mondo, occasione per Made in Italy sat/gsl