Tg Economia – 23/2/2021

In questa edizione: - Per il fatturato dell'industria peggior dato dal 2009 - Covid, nei ristoranti 11,5 miliardi di cibi e vini invenduti - Stop spostamenti salva Pasqua per 4 milioni di italiani - Fisco, Uncat: "Riformare anche processo tributario" mrv