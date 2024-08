Tg Economia – 21/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Panetta al Meeting di Rimini, un piano di riforme per l'Europa - Imprese, al via il Piano Transizione 5.0 - Eurozona e Ue, l'inflazione torna a crescere - Domicilio fiscale, arrivano le nuove regole sat/gtr/col