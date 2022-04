Tg Economia – 21/4/2022

In questa edizione del Tg Economia: - Turismo accessibile, 18 milioni per le certificazioni - Rifiuti, fatturato di 13 mld ma servono operatori efficienti - McDonald's, cresce il fatturato in Italia - Fisco, all'appello mancano 1.100 miliardi abr/fsc/gtr