Tg Economia – 20/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Deficit, procedura d'infrazione Ue per l'Italia - Crescita record per le polizze agricole agevolate nel 2023 - Auto, crescono finanziamenti e vendite nei primi quattro mesi - Flat tax, sul reddito incrementale l'ipotesi di agevolazioni sat/gtr