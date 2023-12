Tg Economia – 20/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gas, l’Unione Europea proroga di un anno il price cap - In calo le ore di cassa integrazione - Conad prima Gdo italiana, fatturato da oltre 20 miliardi - Pnrr, per l'Ufficio Parlamentare di Bilancio la spesa va accelerata sat/gsl