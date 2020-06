Tg Economia – 2/6/2020

In questa edizione del telegiornale: - FONDO DI GARANZIA, DOMANDE PER 22,4 MLD - ACI, DA DOMANI NUOVO CONTACT CENTER PER PUBBLICO - ALITALIA TORNA A VOLARE DA ROMA A NEW YORK - 2 GIUGNO, PER 35% ITALIANI GITA FUORI PORTA