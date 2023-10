Tg Economia – 2/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inflazione e tassi alti frenano l’economia - Ad agosto torna a crescere l'occupazione - Condoni, in 50 anni l'erario ha incassato 148 miliardi - L'aumento dei tassi mette in difficoltà famiglie e imprese sat/gsl