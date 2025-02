Tg Economia – 19/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Assegno unico, nel 2024 quasi 20 miliardi alle famiglie - Cresce in Europa la produzione di gioielli, Italia leader - Alberghi, crescono occupazione e prezzi delle camere - Sempre più giovani "in fuga" dall'Italia, cosa fare? abr/gsl