Tg Economia – 19/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lavoro, 5 milioni di assunzioni nei primi 7 mesi del 2023 - Colonnine elettriche, arriva il bonus per imprese e professionisti - Turismo, boom a ottobre per le prenotazioni aeree e le presenze - Violazioni tributarie, controlli sulle imprese sat/gtr