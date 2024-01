Tg Economia – 19/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Costruzioni, produzione ai massimi da maggio 2022 - In Italia il gelato artigianale vale 5 miliardi - Il mercato africano un'opportunità per le imprese italiane - La crescita bassa minaccia il rapporto debito-Pil abr/sat/gsl