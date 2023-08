Tg Economia – 18/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Carburanti, I prezzi frenano la corsa ma restano alti - Pil in lieve crescita nell’Eurozona - Il sistema produttivo culturale e creativo italiano vale 95 mld - Il Fondo Monetario rivede al rialzo le stime per l'Italia fsc/sat/gtr