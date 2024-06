Tg Economia – 18/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Stabile il trend degli scioperi, trasporti settore più colpito - A giugno vacanze per 15 milioni di italiani - Imprese, academy aziendali centrali per lo sviluppo delle competenze - 730 precompilato, già un milione le dichiarazioni inviate sat/mrv