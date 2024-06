Tg Economia – 17/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lavoro, in estate cuochi e camerieri profili più ricercati - 300 aziende italiane dell'agroalimentare al Fancy Food di New York - Stefano Gallini nuovo Presidente di Federbeton - La metà delle Partite Iva paga meno tasse grazie ai regimi agevolati sat/mrv