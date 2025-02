Tg Economia – 17/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A gennaio in calo i prestiti a famiglie e imprese - Bce, economia europea tra luci e ombre - Giovani imprenditori in ritirata, in 10 anni 153 mila attività in meno - I dazi Usa un rischio per l'economia italiana ma una soluzione c'è abr/sat/gsl