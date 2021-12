Tg Economia – 17/12/2021

In questa edizione del tg economia: - Nel 2020 38 mila liberi professionisti hanno chiuso i battenti - Conad, il 2021 si chiude con il fatturato in crescita del 6% - Green pass un successo tra i lavoratori domestici - Seconda rata Imu scaduta e non pagata, come provvedere gtr