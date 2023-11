Tg Economia – 17/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Usura in aumento per 1 imprenditore su 4 - Via libera alla riforma del contenzioso tributario - Turismo sostenibile, città d'arte firmano protocollo d'intesa - Imposte, al via un nuovo concordato reddito-fisco mgg/mrv