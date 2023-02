Tg Economia – 15/2/2023

In questa edizione: - In Europa stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 - Nel 2022 debito pubblico in crescita a 2.762 mld - Tecnologia di consumo, mercato italiano tra luci e ombre nel 2022 - Italia in ripresa, ma le criticità non mancano abr/sat/gsl