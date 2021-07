Tg Economia – 14/7/2021

In questa edizione: - Via libera Ecofin al Pnrr dell’Italia e di altri 11 paesi - Ue, acquisti di abitazioni in calo nel 2020 - Women Value Company Intesa Sanpaolo, le “Mele d’Oro" a 2 Pmi - IMU, novità per i contribuenti gtr