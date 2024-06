Tg Economia – 14/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ad aprile nuovo record per il debito pubblico - L'Unione europea prova a frenare l'invasione cinese, dazi sulle auto elettriche - Cresce il welfare aziendale delle Pmi - L'Italia prima in Ue per Pil delle aree montane abr/gtr