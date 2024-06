Tg Economia – 13/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il terziario è ancora il settore trainante - A2A, nel 2023 a Milano mezzo miliardo per infrastrutture e impianti - Bosch Italia, fatturato in crescita nel 2023 - Tassi d'interesse in calo, mutui più abbordabili abr/gtr