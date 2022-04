Tg Economia – 13/4/2022

In questa edizione: - 368 mila assunzioni previste dalle imprese ad aprile - Ucraina, dall'Ue 3,5 mld in più per l'assistenza dei rifugiati - Vino, per i giovani meno eccessi e più qualità - Fisco, lettere in arrivo per i contribuenti sat/gtr