Tg Economia – 13/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Aumentano gli occupati nel 2023 - A2A, nel Piano strategico 2024-2035 investimenti per 22 miliardi - Generali, il tour "Dritti alla Meta" fa tappa a Roma - Bioeconomia, in Italia un potenziale ancora inespresso abr/sat/gsl