Tg Economia – 13/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - San Valentino, un business dietro la festa più romantica dell’anno - Crescono le partite Iva ma alcuni settori sono in sofferenza - Le utilities investono 1,8 mld all'anno per la transizione ecologica - Riforma fiscale, le due nuove regole cardine abr/sat/gtr