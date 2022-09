Tg Economia – 12/9/2022

In questa edizione: - Bollette, per luce e gas rincari per 82,6 miliardi - A luglio peggiora l'indice del disagio sociale - L’Ue al fianco degli enti locali per lo sviluppo sostenibile - Inflazione, non c'è più tempo da perdere fsc/sat/abr/gsl