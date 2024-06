Tg Economia – 12/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Imprese, a giugno previste 566 mila nuove assunzioni - Arbitro Bancario Finanziario, nel 2023 rimborsi per 12 milioni - Ucraina, dall'Ue 1,4 mld alle imprese per la ricostruzione - L'attività spaziale in 15 anni ha triplicato il suo valore abr/gsl