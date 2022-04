Tg Economia – 12/4/2022

In questa edizione del Tg Economia: - Nasce un hub digitale per fidelizzare i turisti - Gruppo Cap, dalla Bei un finanziamento “green” - Vinitaly torna in presenza con 4400 aziende da 19 Paesi - Patto per Napoli, cosa prevede l’accordo sat/mrv