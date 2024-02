Tg Economia – 12/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Produzione industriale in calo del 2,5% nel 2023 - Agroalimentare, nel 2023 irregolarità su 98 milioni di fondi europei - Fondi Ue, nuova guida interattiva per le zone rurali - Anziani, arriva in via sperimentale la prestazione universale sat/mrv