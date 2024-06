Tg Economia – 11/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - ⁠Mutui, tassi ancora in calo ad aprile - ⁠Export delle Regioni in calo nel primo trimestre - Arriva a Torino l'escape museum dedicato all'educazione finanziaria - L'economia italiana cresce, ma a velocità diverse abr/mrv