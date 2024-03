Tg Economia – 11/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inflazione, in 5 anni le famiglie hanno perso 6 miliardi - Agroalimentare, 25 milioni per i consorzi DOP/IGP - Findus accelera sulla sostenibilità - Fisco, addio maxi sanzioni abr/gsl