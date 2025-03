Tg Economia – 10/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lo Stato deve alle imprese 58,6 miliardi - Terzo settore, dall’Ue via libera alla riforma fiscale - Mercato immobiliare in crescita in Italia - Sprechi e mala burocrazia costano 225 miliardi l'anno sat/gsl