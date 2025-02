Tg Economia – 10/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Export, la crisi tedesca preoccupa più dei dazi Usa - Flessione a doppia cifra per i veicoli industriali a gennaio - Agriturismi raddoppiati in Italia negli ultimi 20 anni - Concordato preventivo, per il 2018-2022 richieste entro marzo sat/abr/mrv