Tg Economia – 1/9/2022

In questa edizione: - Occupazione in lieve calo a luglio, non accadeva da un anno - Turismo, immobili da riqualificare, ampia adesione bando Cdp-Ministero - PAC, dalla Commissione Ue via libera ai Piani di 7 Paesi - Disoccupazione, in Italia dati ancora preoccupanti sat/abr/gsl