Tg Economia – 1/6/2020

In questa edizione: - Produzione industriale -33,8% a maggio - Aeroporti, in 3 mesi persi 45 milioni di passeggeri - Autotrasporto, con lockdown persi 1,8 mld fatturato - Ue, 300 mld l'anno la spesa per gli assegni familiari