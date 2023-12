Tg Economia – 1/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pil in lieve crescita ma per le famiglie è allarme risparmio - Le Dogane mondiali si riuniscono in Italia - Raffaele Mattioli, evento a Milano per ricordare il banchiere umanista - L'inflazione morde potere d'acquisto e attività finanziarie sat/gsl