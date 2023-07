Tg Ambiente – 9/7/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dall’Ue un pacchetto di misure per un uso sostenibile del suolo - Oms, 1,4 milioni di morti in Europa per inquinamento e clima - Le piattaforme Eni habitat per la cozza selvaggia - Hotel sempre più ecosostenibili e tecnologici abr/mgg/gsl/gtr