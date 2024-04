Energia, investimenti e dialogo pubblico-privato per Net Zero

TORINO (ITALPRESS) - La sfida della decarbonizzazione con l’obiettivo del net zero nel 2050 impone maggiori investimenti, nuove collaborazioni tra pubblico e privato e più sintonia nelle politiche industriali tra i Paesi. Sono questi i temi emersi come prioritari a Torino nel corso della “G7 Industry Stakeholders Conference” organizzata dal B7, la confederazione delle imprese delle sette nazioni più industrializzate al mondo. Tra i partecipanti al panel sulla transizione Siram Veolia, primo operatore in Italia nei servizi di efficienza energetica. xb4/sat/gsl