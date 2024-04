Ue, Cassuti (Corepla) “Regolamento riuso mette in difficoltà Italia”

MILANO (ITALPRESS) - “Il 99% dei cittadini italiani già fa raccolta differenziata, come il 96% dei Comuni: l’obiettivo europeo di riciclare (entro il 2030) il 50% dei rifiuti è stato già realizzato, dunque (l’Italia, ora, è al 47%). Ma all’interno del Green Deal - che ha il fondamentale obiettivo di abbattere i gas serra - ci sono anche traguardi secondari: come quello che riguarda le bottiglie di plastica che abbiamo l’obiettivo di riciclare fino al 30% e di recuperare fino al 90%”, lo ha detto Giovanni Cassuti, presidente di Corepla, intervenuto nel talk “A view from Italy”, il format di The Watcher Post, condotto da Daniele Capezzone. “Ma sui gas serra - ha aggiunto - la plastica incide in misura molto ridotta: tra il 2 e il 4%: nonostante questo, il dibattito che ha suscitato il tema del riciclo della plastica è sfociato in un regolamento Ue, che poi è stato modificato ma che parla non di riciclo ma di riuso e che rischia di mettere in seria difficoltà l’industria italiana della trasformazione della plastica, composta da Pmi con una capacità finanziaria ridotta ma con una grande flessibilità e creatività dimostrata negli anni”. sat/gtr (Fonte video: Utopia Studios)