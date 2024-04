Conou, Piunti confermato presidente fino al 2027

ROMA (ITALPRESS) - Riccardo Piunti è stato riconfermato per un altro triennio alla guida del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, al termine dell'Assemblea ordinaria dell'ente ambientale. Piunti, ingegnere con una lunga esperienza di vertice nell'industria petrolifera, continuerà a coordinare sino al 2027 la filiera di 60 aziende che operano nel settore della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati in tutto il Paese. sat/gtr