Tg Ambiente – 8/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Blue Economy, in Italia il settore vale 70 miliardi - Parco Agrisolare, nuovo bando da 250 milioni - Migliora la qualità dell’aria, ma in città gli inquinanti superano i limiti - Coste e mari italiani sempre più minacciati dalle illegalità mgg/gsl