Tg Ambiente – 8/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il turismo sostenibile raggiungerà i 9 mld di dollari entro il 2031 - L’Italia è una delle aree del Mediterraneo più vulnerabile ai cambiamenti climatici - Crisi climatica, a Milano un convegno di Fondazione Cariplo - Pesticidi, tracce in oltre il 41% dei cibi testati mgg/gtr/col