Tg Ambiente – 8/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - La crisi climatica devasta l’agricoltura - Stop alle microplastiche aggiunte ai prodotti - Mar Mediterraneo, crescita record di coralli - Ecologia e digitale, doppia sfida per le imprese mgg/gtr/col