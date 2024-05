Tg Ambiente – 5/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - G7 Clima, Energia e Ambiente, stop al carbone entro il 2035 - Da Italgas una road map per le tecnologie net zero - Torna Ecofuturo Festival - Conou, Piunti confermato presidente fino al 2027 mgg/gtr/col