Tg Ambiente – 6/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In Italia cresce la raccolta della carta - La produzione di cartone cambia in nome dell'ambiente - Un progetto per la pesca sostenibile - In Antartide perdita di ghiaccio da record - Temperatura record di 24,9 gradi per l'Oceano Atlantico abr/mgg/gtr/col