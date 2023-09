Tg Ambiente – 3/9/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Carbonio alle frontiere, Ue in campo per il clima - 200 milioni per l'accesso agevolato all'energia - La crisi climatica mette in pericolo le stazioni sciistiche d'Europa - I bambini hanno diritto ad un ambiente sostenibile mgg/gsl