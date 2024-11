Tg Ambiente – 3/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - La transizione eco-digital necessaria per sette italiani su dieci - Ecosistema Urbano 2024, Reggio Emilia regina green d’Italia - Un albero contro i gas serra - "1, 2 3... Respira" Un progetto per le scuole mgg/gtr/col