Tg Ambiente 28/2/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Milleproroghe, stop concessioni alle trivelle fino al 30 ottobre; Bicocca-Maldive, accordo per tutelare le scogliere coralline; Enea, una compostiera domestica per i rifiuti organici; Amazzonia, in un anno persi 11 mila kmq di foresta. abr/