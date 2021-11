Tg Ambiente – 28/11/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - WWF Italia e Procter & Gamble inaugurano un’aula natura a Codogno - Al via la fase 2 per le Comunità Energetiche Rinnovabili - A Roma la XIII Conferenza Nazionale per l’Efficienza Energetica - Continua a crescere, di anno in anno, il numero degli eventi estremi in Italia abr/gtr/col