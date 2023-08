Tg Ambiente – 27/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Adottata la Strategia per la biodiversità al 2030 - Economia Green, più della metà degli europei chiede di accelerare - Imprese agricole sempre più propense a investire nel green - Goletta Verde: Oltre i limiti di legge il 32% dei campioni mgg/gtr/col